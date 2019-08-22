وفاة مفاجئة لمهاجم الزمالك السابق.. أحرز هدفا رائعا في الأهلي.. وهاجمه الجمهور الأبيض في 2008.. ووصفوه بالخمورجي (فيديو)

كتب: ضياء السقا

توفي المهاجم الغاني جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق عن عمر يناهز الـ 40.

ويعاني أجوجو من جلطة دماغية أصابته بعجز عن الحديث بصورة طبيعية منذ عام 2014.

تألق بقميص منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2008، لينتقل للزمالك في سوق الانتقالات الصيفية التالية، في صفقة قياسية وقتها مقابل ما يزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني.

فسجل 4 أهداف في 16 مباراة خاضها بالقميص الأبيض فقط، منهم هدف في مرمى الأهلى في موسم 2008-2009 بدورى أبطال أفريقيا.

شاهد الهدف

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بعد ذلك دخل أجوجو في مشاكل مع جمهور الزمالك بسبب مستواه السيء خلال الفترة التي قضاها داخل جدران النادي الأبيض، وطالب أحد جماهير القلعة البيضاء برحيل المهاجم الغاني، الذي وصفه بالخمورجي.

ثم دخل اللاعب الغاني في أزمة مع إدارة الزمالك وفسخ تعاقده مع الأبيض، ورحل لصفوف أبولون ليماسول القبرصي لموسمين.

وخاض أجوجو 27 مباراة دولية بقميص المنتخب الغاني استطاع خلالها تسجيل 27 هدفا.

وارتدى أجوجو قمصان أندية شيفيلد وينزداي الإنجليزي وشيكاغو فاير الأمريكي وكوينز بارك رينجرز ونوتنجهام فوريست.

واعتزل بعدما ارتدى قميص فريق هيبرينيان الأسكتلندي في 2012، قبل أن تصيبه الفاجعة في ديسمبر 2014.