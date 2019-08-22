جماهير بريشيا يتوافدون للترحيب ببالوتيلي ووالدته تبكي من الفرح

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



حظي المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي باستقبال وترحيب كبيرين من قبل جماهير نادي بريشيا الإيطالي في أعقاب انتقاله الى صفوف الفريق هذا الصيف قادماً من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وكشفت التقارير المختلفة عن تجمع عدد كبير من جماهير بريشيا باتجاه احد الفنادق المحلية ، حيث أطل بالوتيلي برأسه من نافذة الفندق وسط تصفيق حار من الجماهير الغفيرة التي جاءت للترحيب بقدومه .

هذا وأدلى بالوتيلي بتصريحات نقلتها صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عبر خلالها عن عشقه وحبه لنادي مسقط رأسه ، حيث قال : " عندما وصلني عرض بريشيا لم أفكر في أي شيء آخر سوى في الانضمام لصفوفه ، لست خائفاً من الفشل ، ولكني آمل فقط ان اساعد الفريق على تحسين نتائجه ويكون سبباً في عودتي إلى تمثيل المنتخب الإيطالي مجدداً".

واضاف "سوبر ماريو" متحدثاً عن ناديه الجديد بالقول:" هذا هو منزلي ، وعندما اخبرت والدتي بتعاقدي مع بريشيا بكت من الفرح".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد انتقدت إدارة بريشيا بعد تعاقدها مع ماريو بالوتيلي، بعد اتهامها باستقطابه لرفع مبيعات تذاكر مباريات الفريق ، إلا ان مسؤولي النادي رفضوا هذه الاتهامات ، ونفوا استغلال اسم وشهرة اللاعب من اجل تحقيق اغراض تجارية مؤكدين بأن الجهاز الفني والإداري يريد التأكيد على مهارات بالوتيلي الفنية كلاعب و ليس على عيوبه الشخصية.

يشار الى أن جماهير بريشيا تأمل ان تكون تجربة بالوتيلي مماثلة لتجربة روبيرتو باجيو الذي انتقل الى صفوف الفريق في الفترة من عام 2000 و حتى عام 2004 ، حيث ساهم في تحسين نتائج الفريق في الدوري المحلي ، محققاً المركز الثامن في جدول الترتيب خلال موسم (2002-2003).

Advertisements

شاهد الصور: