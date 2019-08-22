kora اونلاين: بث مباشر مباراة النصر وضمك كورة ستار yalla shoot يوتيوب الاسطورة yalla live مشاهدة...

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كورة ستار النصر وضمك بث مباشر yalla live، يلا شوت مباراة النصر وضمك مباشر اليوم الخميس الموافق 22-8-2019 في الأسبوع الاولي بدوري محمد بن سلمان في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة النصر مباشر.

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يلا شوت النصر بث مباشر اليوم، ستكون مباراة النصر ضد ضمك مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات السعودية الرياضية، وذلك من خلال قناة بي ان HD2 بتعليق حفيظ دراجيKSA Sport HD1 مباشر بتعليق فهد العتيبي ، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2019 عبر الرابط الموجود بالأسفل.

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بداية الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة النصر ضد ضمك اليوم في الجولة الأولي من دوري محمد بن سلمان وسط متابعة جماهيرية كبيرة من جميع عشاق العالمي في كل مكان.

مباراة النصر بث مباشر الشوط الأول، تضم تشكيلة العالمي اليوم كلا من: برادلي جونز – العبيد – مادو – مايكون – الغنام – جوليانو – الخيبري – الدوسري – امرابط – أحمد موسى – عبدالرزاق حمدالله.