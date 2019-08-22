دورى بلس مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر فى افتتاح الدوري السعودي بدون تقطيع

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر اليوم الخميس 22 أغسطس 2019، و التى تأتى فى افتتاح مباريات الدوري السعودي للمحترفين فى كرة القدم، فريق النصر هو حامل لقب الدورى الموسم الماضى، حيث استطاع الحصول على اللقب بفارق نقطة عن نادى الهلال الذى ظل متصدراً للدورى من بداية لكن النصر خطف منه اللقب قبل نهاية البطولة بعدة اسابيع، و سيقابل نادى ضمك الذى صعد هذا الموسم و سيتقابل الفريقان على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

بث مباشر مباراة النصر وضمك

مباراة النصر وضمك سوف تقام اليوم الخميس فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية و الكويت و العراق و الدوحة، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت الامارات و سلطنة عمان، الخامسة مساء بتوقيت تونس والجزائر و المغرب.

مباراة النصر ضد ضمك بث مباشر

تابع لايف مباراة النصر وضمك عبر قناة KSA Sports 1 HD السعودية و سوف يعلق على هذه المباراة المعلق الشهير فهد العتيبى، كما يمكن متابعتها على دورى بلس.

تشكيل فريق النصر فى مباراة اليوم

Advertisements

حراسة المرمى: براد جونز

الدفاع: سلطان الغنام، مايكون، عبد الله مادو، عبد الرحمن العبيد

الارتكاز: عبد الرحمن الدوسري، الخيبري

الوسط: أمرابط، جوليانو، أحمد موسى

الهجوم: حمد الله