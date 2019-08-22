يلا شوت ksa مشاهدة مباراة الاهلي والعدالة بث مباشر yalla shoot دوري بلس الاسطورة ماتش الاهلي اليوم...

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الاهلي ضد العدالة بث مباشر kora live، وكان الأهلي قد حقق الموسم الماضي المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين “دوري محمد بن سلمان” ويسعى هذا العام مع الصفقات الجديدة في محاولة المنافسة على اللقب وسط الاعتماد على كلاً من لاعبي الهجوم عمر السومة وجانيني لاعب الرأس الأخضر، ولكن دائماً مشاكل الراقي تأتي في خط الدفاع الذي يعاني منه الفريق خلال السنوات الماضية، مباراة الاهلي والعدالة كورة اون لاين بدون تقطيع.

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