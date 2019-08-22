الان تتابع داكوستا وفيكيو يقدمان (1000) تذكرة لجماهير العميد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- محمد بن نافع
تفاعلت الجماهير الاتحادية مع المبادرة الجميلة التي قدمها محترفي الفريق الأول لكرة القدم المدافع المغربي مروان دا كوستا، والأرجنتيني لاعب خط الوسط إيمليانو فيكيو، من خلال تقديم الأول (600) تذكرة، في حين قدم الأرجنتيني فيكيو (400) تذكرة، دعمًا للجماهير الاتحادية في افتتاح مشوار الفريق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يواجه الرائد في مباراة تجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.
يشار إلى أنه سبق للعديد من لاعبي الاتحاد تبني مبادرة تقديم التذاكر لجماهير فريقها تقديرًا لدورها البارز والدائم في دعم الكيان.
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