الان تتابع نافاس يتقدم بطلب للرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن حارس مرمى كوستاريكا كيلور نافاس، تقدم بطلب للرحيل عن ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإن نافاس لا يشعر بالسعادة في النادي الملكي بعد تراجع دوره مع الفريق.

وأكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، في أكثر من مناسبة أن البلجيكي تيبو كورتوا، سيبقى الحارس الأساسي للفريق وهو ما أثر بالسلب على نافاس.

وكان نافاس قريبا من الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لكن الصفقة لم تكتمل.

وقد يضطر ريال مدريد للبحث عن حارس مرمى جديد تحسبا لرحيل نافاس، بحسب ما ذكرته ماركا.

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وبعد أن قضى خمس سنوات بين جدران النادي الملكي سيرحل نافاس وفي جعبته ثلاثة ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا ولقب وحيد في الدوري الإسباني “الليجا” وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأوروبي وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية ولقب أخر لكأس سوبر إسبانيا.

وانضم الحارس الكوستاريكي، 32 عاما لصفوف ريال مدريد في 2014 قادما من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو، وخاض أولى مبارياته الرسمية في الليجا مع ريال مدريد في 23 سبتمبر من نفس العام عندما كان يتنافس على مركز الحارس الأساسي مع الحارس الإسباني المخضرم ايكر كاسياس.

وفي صيف 2015، مر نافاس بلحظة فارقة في مسيرته مع ريال مدريد عندما فشلت صفقة ضم الحارس دافيد دي خيا من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل انتقاله هو للأخير في اللحظات الأخيرة.

ومنذ ذلك الوقت أصبح نافاس، رغم الشكوك الكبيرة التي ثارت حوله، الحارس الأساسي لريال مدريد تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان ليحقق معه إنجازا تاريخيا بالتتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا أعوام 2016 و2017 و2018.

ولكن تغير حظ نافاس كثيرا في الصيف الماضي عندما تعاقد ريال مدريد مع كورتوا، حيث انحسر دوره بشكل كبير مع النادي الملكي وبات يشارك بشكل أساسي في مباريات دوري أبطال أوروبا فقط خلال فترة ولاية المدرب الإسباني السابق جولين لوبيتيجي، فيما تولى كورتوا حراسة عرين الفريق في مباريات بطولتي الدوري والكأس المحليين.

ومع عودة زيدان مرة أخرى، بالإضافة إلى ابتعاد كورتوا للإصابة، عاد نافاس مرة أخرى إلى التشكيلة الأساسية للنادي الملكي، وبدا أنه في طريقه لاستعادة سيطرته وبسط نفوذه من جديد على مركز الحارس الأساسي، ولكن هذا الأمر لم يستمر طويلا بعد تعافي كورتوا من الإصابة.