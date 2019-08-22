شكرا لقرائتكم المقاصة يختتم معسكر الإسماعيلية.. ويدرس دخول معسكر طويل قبل مباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم فريق المقاصة ، تدريباته ظهر اليوم بمعسكره المغلق بالإسماعيلية، حيث قرر الجهاز الفنى للفريق منح اللاعبين راحة سلبية غدا الجمعة، على أن يستأنف المران بعد غد السبت بالملعب الفرعى للدفاع الجوى بالقاهرة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر اقامتها الاربعاء المقبل ببرج العب فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

وأشاد الجهاز الفنى للمقاصة، بمعسكر الإسماعيلية ومبارياته الودية وتحقيق العديد من المكاسب الفنية والبدنية، وحالة الالتزام والانضباط لدى اللاعبين وتنفيذ التعليمات على الوجه الأكمل والوصول لأعلى درجات الانسجام والتفاهم.

أوضح المدير الفنى للمقاصة، أنه كان حريصا على رفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية للاعبين ومنح الفرصة للجميع وتطبيق العديد من الجمل الخططية والتكتيكة خلال التدريبات واللقاءات الودية، مشيرا بأنه ليس قلقا من نتائج المباريات الودية التى خاضها الفريق فى ظل تحقيقه مكاسب بالجملة.

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من جانبه كشف وليد هويدى، مدير الكرة بالمقاصة، بأن الفريق خاض مرانا خفيفا صباح اليوم بمعسكره بالإسماعيلية، قبل عودته إلى القاهرة، وسينتظم اللاعبون فى التدريبات السبت بعد الراحة القصيرة، موضحا أن الجهاز، يدرس السفر إلى الاسكندرية مبكرا قبل مباراة الزمالك بـ 48 ساعة للدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب لزيادة التركيز وعدم اصابة اللاعبين بالارهاق والإجهاد.

كان فريق المقاصة، قد خاض 3 مباريات ودية بمعسكر الإسماعيلية أمام المريخ والقناة والمصرى، انتهت بالتعادل الايجابى بنتيجة 1 – 1 فى كل المباريات.