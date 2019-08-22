شكرا لقرائتكم صور.. شاهد طائرة بيراميدز الخاصة خلال السفر إلى برازفيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر فيس بوك صوراً من مغادرة بعثة فريقها للقاهرة بطائرة خاصة متوجهة للكونغو.

بعثة بيراميدز غادرت مطار القاهرة منذ قليل، متجهة إلى مدينة برازافيل عاصمة الكونغو، استعدادا لمواجهة فريق النجم الكونغولى.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز بطل الكونغو يوم 25 أغسطس الجاري في برازافيل في إطار مباريات إياب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يترأس البعثة، ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي، حيث ضم الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني قائمة شملت 20 لاعبا للسفر إلى الكونغو وخوض المباراة بعدما فاز الفزيق بأربعة أهداف مقابل هدف في الذهاب.

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