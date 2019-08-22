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شكرا لقرائتكم تريزيجيه يشارك في مران أستون فيلا الأخير ويستعد لظهوره الثالث ضد إيفرتون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد محمود تريزيجيه لتسجيل الظهور الثالث مع أستون فيلا بعد مباراتي توتنهام وبورنموث، وانضم النجم المصري لصفوف "الفيلانز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من قاسم باشا التركي مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.
وتعد مباراة إيفرتون ضد أستون فيلا هى أكثر المباريات ظهورًا فى تاريخ الدورى الإنجليزى، حيث ستكون المواجهة المقبلة بين الفريقين هى رقم 203 بينهما بالبريميرليج.
وكشف الموقع الرسمى لنادي أستون فيلا أن المنافسة التاريخية بين الفريقين ستسجل الظهور رقم 203 فى تاريخ الدورى، حيث سبق وفاز الفيلانز بالمواجهة 73 مرة، مقابل 76 انتصار لصالح إيفرتون.
ويبحث أستون فيلا عن تحقيق فوزه الأول في مشواره بمسابقة الدوري الإنجليزي بعدما تذوق مرارة الهزيمة في المباراتين الماضيتين أمام توتنهام وبورنموث ليحتل المركز الـ 17 في جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.
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