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تريزيجيه يشارك في مران أستون فيلا الأخير ويستعد لظهوره الثالث ضد إيفرتون...

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جدة - عمرو شويل شارك محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا في مران فريقه الأخير اليوم الخميس، قبل مواجهة إيفرتون غداً الجمعة بملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الممتاز "البريميرليج".

 

ويستعد محمود تريزيجيه لتسجيل الظهور الثالث مع أستون فيلا بعد مباراتي توتنهام وبورنموث، وانضم النجم المصري لصفوف "الفيلانز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من قاسم باشا التركي مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.

 

وتعد مباراة إيفرتون ضد أستون فيلا هى أكثر المباريات ظهورًا فى تاريخ الدورى الإنجليزى، حيث ستكون المواجهة المقبلة بين الفريقين هى رقم 203 بينهما بالبريميرليج.

 

وكشف الموقع الرسمى لنادي أستون فيلا أن المنافسة التاريخية بين الفريقين ستسجل الظهور رقم 203 فى تاريخ الدورى، حيث سبق وفاز الفيلانز بالمواجهة 73 مرة، مقابل 76 انتصار لصالح إيفرتون.

 

ويبحث أستون فيلا عن تحقيق فوزه الأول في مشواره بمسابقة الدوري الإنجليزي بعدما تذوق مرارة الهزيمة في المباراتين الماضيتين أمام توتنهام وبورنموث ليحتل المركز الـ 17 في جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.

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