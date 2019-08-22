شكرا لقرائتكم رسميا.. بيراميدز يواجه حرس الحدود 30 أغسطس فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد إقامة مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر، فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 أغسطس الجارى بدلا من 28 من نفس الشهر، بملعب بترو سبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب.
وفى حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل يلعب الفريقان وقتا اضافيا مدته نصف ساعة على شوطين وإذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز ويعتبر النادى المذكور اولا هو صاحب الزى الاساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة.
يذكر أن بعثة بيراميدز طارت اليوم إلى الكونغو لمواجهة النجم فى إياب دور لـ64 بالكونفدرالية يوم 25 أغسطس الجارى.
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