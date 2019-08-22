شكرا لقرائتكم استقبال حافل لـ"الحاج" حمد إبراهيم بتدريبات المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستمر معسكر المصرى فى الاسماعيلية لمدة أسبوعين فى إطار استعدادات الفريق لمبارياته بالدوري الجديد والنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية والتى يستهلها الفريق منتصف سبتمبر المقبل بملاقاة الفائز من لقاء ماليندي بطل زنزبار ومقديشيو سيتى بطل الصومال.
وتضم قائمة المصرى فى معسكر الاسماعيلية 32 لاعب هم
حراسة المرمى: أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته ، ايهاب العايدي.
خط الدفاع: اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، محمود حمد ، حسام أشرف ، عمر كمال ، عبد الناصر دي ماريا ، أحمد خالد “كارلوس”.
خط الوسط: عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سينبوري ، محمد جابر ، حسين رجب ، أحمد ياسر ، شيخ موكورو ، حجاج عويس ، مفتاح طقطق ، محمد زكريا شيكا ، حسن علي ، اسلام عطية ، مصطفى أيمن ، عبد الرحمن زين ، أيمن ندا ،زياد فرج.
خط الهجوم : أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو.
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