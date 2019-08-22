شكرا لقرائتكم الزمالك : وفاة اجوجو تسقط مستحقاته القديمة ولا يحق للورثة التقاضى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هانى زاده، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، فى حالة تبقي مستحقات للغاني جونيور اجوجو، لدي نادي الزمالك، تعتبر منتهية بعد رحيله اليوم الخميس أثر جلطة دماغية .

وقال "زاده" فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أنه تولى ملف قضية أجوجو لسنوات داخل القلعة البيضاء، مشيراً إلى أنه لا يوجد فى قوانين المحكمة الرياضية الدولية إن المستحقات المالية للاعبين يتم توريثها، فالمستحقات التى يحصل عليها لاعب كرة القدم يحصل عليها بشكل شخصى لأنها تكون تعويضًا لشخصه عن فترة لعب فيها ولم يحصل على مستحقاته، ولو رحل اللاعب انتهت القضية.

وأوضح "زاده" إنه ترك ملف اللاعب الغاني منذ فترة، وقام مجلس إدارة النادى بجدولة مستحقاته والتصالح معه خلال الفترة الماضية، ولكنه لو تبقى على النادى أي شئ لا يحق للورثة الحصول عليها وفقا لقوانين المحكمة الرياضية.