شكرا لقرائتكم رئيس المقاصة: جاهزون لمفاجأة الزمالك رغم أنه الأجهز فنياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى المقاصة، أن فريق الكرة ت، تم تأهيله وتجهيزه لحصد البطولات فى الموسم الجديد، مضيفا أن الفريق خاض فترة إعداد قوية وجيدة بدأت من منتصف شهر يوليو الماضى استعدادا للموسم الجديد ومباراة الزمالك فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

أوضح رئيس المقاصة أن مباراة الزمالك فى غاية الصعوبة، خاصة أن المنافس جاهز فنيا وبدنيا ويلعب مباريات رسمية قوية طوال الفترة الاخيرة، بينما الفريق الفيومى بعيدا عن الاحتكاك الرسمى منذ يونيو الماضى بعد نهاية الدورى.

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أردف عبد السلام، أن المقاصة جاهز للمفاجأة وتحقيق الفوز على الزمالك، وستكون المباراة طريق الفريق الفيومى لتحقيق بطولة الكأس، باعتبار أن الزمالك اقوى الفرق المتأهلة والمرشح للفوز بالكأس، وتعاهد الجهاز الفنى مع اللاعبين على تحقيق الفوز لتكون خطوة كبيرة لتحقيق أول لقب محلى.

شدد على أن الجهاز الفنى خلال فترة وجيزة، استطاع تحقيق المعادلة الصعبة فى خلق سياسية الحب والانضباط والالتزام والعدل والحزم داخل صفوف الفريق، وهو ما جعله محبوبا من جميع اللاعبين، خاصة وأنه خلق روح من التحدى داخل صفوف الفريق.

أضاف محمد عبد السلام، أن مجلس الادارة يدعم ويساند الجهاز الفنى، بمنتهى القوة وقام بتلبية جميع الطلبات لتحقيق نتائج جيدة خلال الموسم الجديد والمنافسة بقوة.