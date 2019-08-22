شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الكرة الليبي في الجبلاية لشكر المصريين على استضافة فرق بلاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عبد الحكيم الشلمانى رئيس الاتحاد الليبى لكرة القدم، على زيارة مبنى اتحاد الكرة بالجزيرة لتقديم الشكر للواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد بعدما قدم الاتحاد كل التسهيلات للمنتخبات والفرق الليبية التى اختارت الملاعب المصرية لاقامة مبارياتها الدولية عليها . وتقدم لائيس الاتحاد الليبي بالشكر لوزارة الداخلية المصرية لما تقدمه من تسهيلات لتواجدهم فى بلدهم الثانى مصر من خلال المطارات وتأمين المباريات التى طرفها الجانب الليبى. أكد النائب ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد أن مصر بقيادتها السياسية هى الحاضنة لكل الشعوب العربية والافريقية. Advertisements

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