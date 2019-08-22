شكرا لقرائتكم مدرب الاتحاد يشيد بالصفقات الجديدة لزعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندرى، عن سعادته بالصفقات التى عقدها ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكد محمد إبراهيم فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" : "أحمد شلبى وهشام محمد أحدث صفقات الاتحاد السكندرى إضافة قوية لزعيم الثغر لاسيما أن اللاعبان من العناصر الواعدة فى الفترة الاخيرة".

وقال مدرب الاتحاد السكندرى: "استعدادات الفريق لمواجهة العربى الكويتى تسير على مايرام ونسعى لتحقيق نتيجة إيجايبة تساهم فى عبور زعيم الثغر لبطل الكويت طمعاً فى التأهل للدور التالى للبطولة".

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ونجح مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، فى التعاقد مع أحمد شلبى مدافع منتخب ليبيا وأهلى بنغازى لمدة 3 مواسم وسيتم قيد شلبى كلاعب محلى طبقًا للائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم، التى تُفيد بقيد لاعب واحد فقط من دول شمال أفريقيا كلاعب محلى، فيما تم التعاقد مع هشام محمد لاعب الأهلى لمدة موسمين.

وتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، فى أحد فنادق القاهرة، صباح اليوم الخميس، قبل السفر إلى الكويت، لخوض مباراة العربى الكويتى، والمقررة يوم 26 أغسطس الجارى، على ملعب استاد الصباح السالم، ضمن مستهل منافسات الذهاب لدور الــ 32 للبطولة العربية للأندية محمد السادس للأندية الأبطال 2019.

ويخوض الفريق السكندرى تدريباته الأخير، على أحد ملاعب القاهرة قبل السفر، حيث تغادر بعثة الاتحاد السكندرى، إلى الكويت فجر الجمعة.

وطالب محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجابية خلال لقاء الذهاب امام العربى الكويتى بالبطولة العربية، من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر خلال مشواره بمسابقة محمد السادس للأندية الأبطال 2019.