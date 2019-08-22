شكرا لقرائتكم الزمالك ينعي وفاة نجمه الغاني أجوجو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورحل أجوجو عن عالمنا عن عمر يناهز 40 عاماً بعد رحلة مع المرض، حيث عانى من إصابة بلجطة دماغية فى يناير 2015 بعد اعتزاله كرة القدم بعامين، سجل 12 هدفاً برفقة منتخب غانا خلال 27 مشاركة فى الفترة من 4 أكتوبر 2006 إلى 20 يونيو 2009، وكانت آخر مشاركاته الدولية مع المنتخب الغانى لمدة 5 دقائق أمام السودان.
وانضم أجوجو لنادى الزمالك فى صيف 2008 ولكنه رحل عن الفريق فى مايو من العام التالى، ولعب مع الفريق الأبيض 16 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، وسجل هدفا فى الأهلى بمباراة 2 / 2 التى أقيمت يوم 14 سبتمبر فى دورى أبطال أفريقيا، وتقدم فلافيو للأهلى وتعادل جمال حمزة للزمالك ثم أضاف أجوجو الهدف الثانى وتعادل أبو تريكة للأهلى.
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