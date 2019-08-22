شكرا لقرائتكم الظفرة الإماراتي يفاوض جناح الأهلي "الحر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح لاعبو النادي الأهلي، مطلبا للعديد من أندية الدوري الإماراتي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث شهدت الساعات الأخيرة، دخول أكثر من لاعب أهلاوي فى حسابات الأندية الإماراتية.

ولم يصبح حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي هو اللاعب الوحيد المطلوب في الدوري الإماراتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فهناك لاعب آخر دخل نادي الظفرة في مفاوضات مكثفة لضمه.

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وتلقى أحمد حمودي صانع ألعاب النادي الأهلي السابق، عرضا للانتقال لصفوف نادي الظفرة الإماراتي خلال فترة التنقلات الصيفية الحالية.

وفسخ أحمد حمودي عقده مع النادي الأهلي بالتراضي خلال الأيام الماضية، عقب تنازل اللاعب عن قيمة مستحقاته المتبقية في عقده مع القلعة الحمراء، وتلقي صانع الألعاب خلال الساعات الأخيرة عرضا للانتقال لنادي الظفرة الإماراتي.

كما تلقى أحمد حمودي العديد من العروض الأخرى بخلاف عرض الظفرة الإماراتي، حيث أبدي عدد من أندية الدوري المصري الممتاز، رغبتها فى التعاقد مع اللاعب أبرزها ناديي الإسماعيلي وإنبي.