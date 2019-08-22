شكرا لقرائتكم وفد الفيفا يسلم "الجنايني" خطاب تعيين اللجنة الخماسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شهدت اللجنة قيام مندوب الفيفا بتسليم عمرو الجناينى خطاب الاتحاد الدولى الكرة القدم "فيفا" الخاص بتعيين اللجنة حتى يوم 31 يوليو المقبل، مشترطا على أعضاء اللجنة عدم خوض إنتخابات اتحاد الكرة المقبلة أو شغل أى منصب إدارى أو فنى عقب إنتهاء فترة عمل اللجنة، وحصل مندوب الفيفا على تعهد من أعضاء اللجنة بذلك.
ووزع مندوب الفيفا خلال الجلسة الأدوار المنوطة للجنة الخماسية خلال الجلسة، وتتمثل فى تعديل لوائح اتحاد الكرة بحيث تتماشى مع لوائح الفيفا، ومتابعة عمليات التطوير فى مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، وتعديل شروط الترشح للإنتخابات المقبلة وفقا للوائح الفيفا و إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة.
وأكد مندوب الفيفا أن اللجنة الخماسية لا يوجد سلطان عليها سوى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وأنه سيتم إرسال لجان متابعة من الفيفا بشكل دورى وتحديدا فى سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين لمتابعة كفاءة اللجان فى المهام الموكلة إليها وكذلك أى مشكلات تواجهها.
وتضم اللجنة الخماسية كل من عمرو الجناينى رئيسا، وجمال محمد على نائبا للرئيس، والدكتور أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق فى العضوية.
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