شكرا لقرائتكم ميسي يشارك في تدريبات برشلونة استعداداً لملاقاة بيتيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إلى تدريبات فريقه الجماعية يوم الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في ربلة الساق اليمنى، لتزداد حظوظه في اللحاق بمباراة الفريق الكاتالوني أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني "الليغا" يوم الأحد المقبل.

وغاب ميسي على إثر الإصابة المذكورة عن جولة برشلونة في الولايات المتحدة الأميركية استعدادا للموسم الجديد، كما غاب أيضا عن مباراة فريقه الأولى في "الليغا" أمام أتلتيك بيلباو والتي خسرها صفر - 1.

ولم يشارك ميسي في الحصة التدريبية الصباحية، بل في الحصة المسائية، وذلك بعد أن أنهى تدريباته العلاجية خلال الأيام الأخيرة.

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وتنبئ المؤشرات الأولية أن ميسي قد يقود برشلونة في مباراته الثانية في "الليغا" والتي يوليها النادي الكاتالوني أهمية خاصة لتعويض سقوطه في اللقاء الأول.

يذكر أن لعنة الإصابات بدأت تطارد لاعبي برشلونة بدءا من الموسم الجديد، فبالإضافة إلى ميسي أصيب كل من النجمين الأوروغواياني لويس سواريز والفرنسي عثماني ديمبلي اللذين سيغيبان عن مباراة الأحد.

وعلى إثر ذلك، قام ارنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، باستدعاء بعض من لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الإسباني للانضمام لتدريبات الفريق تحسبا للدفع بأحدهم أمام ريال بيتيس لتعويض غياب اللاعبين المصابين.