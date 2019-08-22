بث مباشر Livehd7 مشاهدة مباراة النصر وضمك يلا شوت Ksa sport تابع لايف يوتيوب النصر ضد ضمك مباشر...

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النصر وضمك بث مباشر يلا شووت حصري، النصر وضمك جول العرب، وتمكن العالمي من حصد اللقب السابع عشر في تاريخه بعدما تُوح باللقب الموسم الماضي وتفوق على الهلال الذي كان على مقربه من خطف البطولة لصالحه ولكن انتصارات المنافس المتتالية في الأمتار الأخيرة قلبت كل الموازين، نعرض مشاهدة ماتش النصر وضمك yalla shoot أونلاين تويتر بالدوري السعودي لكرة القدم.

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مباراة النصر وضمك بث مباشر kora star بدون تقطيع، غيابات بالجملة تضرب النصر قبل انطلاق مواجهة اليوم، حيث سيفتقد خدمات الكثير من اللاعبين المؤثرين مثل بيتروس وعمر هوساوي ويحيي الشهري ولاعب الوسط عبد العزيز الجبرين وغيرهم من الأسماء الهامة في صفوف الفريق، ويأمل المدرب أن يكون العناصر المتاحة جاهزة بدنياً على المستطيل الأخضر.

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يُذكر إن العالمي لم يتلقى أي هزيمة في المباريات الحادية عشر الافتتاحية التي خاضها بدوري المحترفين، حيث فاز ثمان مرات مقابل ثلاث تعادلات، ويسعى إلى مواصلة سجله الرائع.