ناو ksa: بث مباشر مباراة النصر وضمك يلا شوت Yalla shoot تابع لايف الاسطورة مشاهدة ماتش النصر بث...

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وتعيد تلك المباراة للأذهان الأنتصار الوحيد الذي حققه الضيوف على النصر عام 1984 بهدفين مقابل هدف في بطولة الكأس