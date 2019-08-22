على ملعب بتروسبورت.. المسابقات تعلن موعد مباراة بيراميدز والحدود بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد وملعب مباراة بيراميدز وحرس الحدود في دور الثمانية من بطولة كأس مصر. وتقرر إقامة مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود فى كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 اغسطس الجارى بملعب بترو سبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب. وأشارت اللجنة إلى أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل سيلعب الفريقين وقتا اضافيا مدته نصف ساعة على شوطين واذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز. وكان بيراميدز قد تأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على الأهلي بهدف دون رد، بينما تأهل الحدود على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح.

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