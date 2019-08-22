اتحاد الكرة يرد لمصراوي.. هل يتم استخدام الـ"VAR" في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن اللجنة سألت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تكلفة تقنية "VAR" في إشارة إلى رغبة اللجنة المشكلة حول تطبيق تلك التقنية في الموسم المقبل.

وأضاف جمال محمد علي في تصريحات خاصة لمصراوي، الخميس :"سألنا فيفا عن تقنية "VAR" وتكلفتها، وطلبنا تطبيقه".

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وتابع :"ننتظر لحين الاجتماع يوم السبت المقبل لاتخاذ القرار النهائي".

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب طالب في بيان رسمي عن تطبيق تقنية الـ"VAR" في ظل الأخطاء التي شهدتها مباراة بيراميدز في كأس مصر على حد وصف مسئولي النادي الأحمر.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر تشكيل لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري خلال الفترة المقبلة حيث يتولى اللجنة عمرو الجنايني.