رئيس المقاصة: نستعد لمفاجأة الزمالك بالكأس.. ونسعى لتحقيق أول الألقاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبدالرحمن طارق:

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، أن فريقه جاهز لتحقيق المفاجأة من خلال تحقيق الفوز على الزمالك في بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مباراة صعبة بمواجهة الزمالك - حامل اللقب- في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، الخميس: "الفريق بعدما تولاه أحمد حسام ميدو وبدأ تأهليه على المنافسة لحصد البطولات".

وتابع: "الفريق خاض فترة إعداد قوية بدأت منذ منتصف شهر يوليو استعدادًا لمباراة الزمالك حيث يمتلك الخصم ميزة وهيّ الجاهزية من الناحية الفنية والبدنية".

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وأكمل رئيس المقاصة تصريحاته :"جاهزون لمفاجأة الزمالك وتحقيق المفاجأة، وستكون مباراتنا أمام الزمالك طريقنا للفوز بالكأس على الاعتبار أن الخصم من أقوى فرق البطولة الآن".

وواصل: "ميدو تعاهد مع اللاعبين لتحقيق الفوز لتكون خطوة كبيرة لتحقيق أول لقب محلي".

وأنهى رئيس المقاصة تصريحاته: "ميدو خلق نوعh من التحدي بين اللاعبين، ومجلس الإدارة يدعمه بعد تلبية طلباته على مستوى التعاقدات".

وكان مصر المقاصة صعد لدور الثمانية عقب التغلب على فريق وادي دجلة، في المقابل صعد الزمالك لنفس الدور على حساب فريق الإنتاج الحربي.

جدير بالذكر أن الفائز من تلك المباراة سيقابل الاتحاد السكندري في نصف النهائي حيث تأهل "زعيم الثغر" للمربع الذهبي بعد فوزه على الإسماعيلي بنتيجة (3-1).