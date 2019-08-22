لوفرين يقترب من الإنتقال إلى الدوررى الألماني

اقترب النجم الكرواتي ديان لوفرين مدافع فريق ليفربول الإنجليزي من الإنتقال إلى بايرن ليفركوزن الألماني، وذلك خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.
ونقلًا عن صحيفة "كيكر" الألمانية التي قالت، " ليفركوزن قدم عرضًا للريدز للإستعانة بخدمات لوفرينعلى سبيل الإعارة لمدة موسم واحد".
وأضافت الصحيفة الألمانية" لوفرين يفكر بشكل جدي في الخروج من ليفربول هذا الصيف، بعد إبتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق،بسبب إعتماد المدير الفني للفريق يورجن كلوب على الثلاثي فيرجيل فان دايك، جو جوميز، جويل ماتيب".
وربطت الكثير من التقارير في الفترة الماضية إنتقال لوفرين للعب في الدورى الإيطالي بعد العروض التي قدمت له من قبل روما، وإيه سي ميلان ، ولكن تعثرت المفاوضات في النهاية.
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