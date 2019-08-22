صور.. المقاصة يختتم معسكر الإسماعيلية

اختتم فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تدريباته ظهر اليوم بمعسكره المغلق بالاسماعيلية، وقرر احمد حسام ميدو المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية غدا الجمعة، على أن يستأنف المران بعد غد السبت بالملعب الفرعي للدفاع الجوي بالقاهرة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها الأربعاء المقبل ببرج العب في دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

وأشاد ميدو، بمعسكر الاسماعيلية ومبارياته الودية وتحقيق العديد من المكاسب الفنية والبدنية، وحالة

الالتزام والانضباط لدي اللاعبين وتنفيذ التعليمات على الوجه الأكمل والوصول لأعلى درجات الانسجام والتفاهم.

وأوضح المدير الفني للمقاصة، بأنه كان حريصا علي رفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية للاعبين ومنح الفرصة للجميع وتطبيق العديد من الجمل الخططية والتكتيكة خلال التدريبات واللقاءات الودية، مشيرا بأنه ليس قلقا من نتائج المباريات الودية التى خاضها الفريق في ظل

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تحقيقه مكاسب بالجملة.

من جانبه كشف وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة ، بأن الفريق خاض مرانا خفيفا صباح اليوم بمعسكره بالإسماعيلية، قبل عودته الى القاهرة، وسينتظم اللاعبون في التدريبات السبت بعد الراحة القصيرة، موضحا ان ميدو، يدرس السفر الى الاسكندرية مبكرا قبل مباراة الزمالك ب 48 ساعة للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب لزيادة التركيز وعدم اصابة اللاعبين بالارهاق والإجهاد.

وكان فريق المقاصة، قد خاض 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية أمام المريخ والقناة والمصري، انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة 1 – 1 في كل المباريات.