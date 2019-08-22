التشكيل المتوقع للهلال أمام أبها في الدوري السعودي

يلتقى الهلال نظيره فريق أبها غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الملك عبدالعزيز. من المتوقع أن يبدأ الرومانى رازفان لوشيسكو المدير الفنى لفريق الهلال المباراة أمام أبها بالتشكيل الآتى: لوشيسكو المدير الفنى لفريق الهلال المباراة أمام أبها بالتشكيل الآتى: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف. خط الدفاع: ياسر الشهرانى ، على Advertisements البليهي ، جانج هيون سون ، محمد الدوسري. البليهي ، جانج هيون سون ، محمد الدوسري. خط الوسط: عبدالله عطيف ، محمد كنو ، سالم الدوسري ، سيباستيان جيوفينكو ، أندريه كاريلو. خط الهجوم: بافيتيمبى جوميز. يغيب عن نادى الهلال الظهير الأيمن محمد البريك للإصابة.

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