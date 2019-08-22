الجماز يطير للمغرب غدًا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية

تتوجه بعثة المنتخب الوطني للجمباز، إلى المغرب غدًا الجمعة، للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية، المقامة خلال الفترة من 16 وحتى 30 أغسطس الجاري.
وتضم بعثة المنتخب كل من، عليأبو القاسم ومحمد منتصر وزياد خاطر وكريم أيمن ومحمد إلهامي، ونانسي طمان وفرح أحمد وفرح سيد وماندي عصام وزينة إبراهيم.
ويضم الجهاز الفني، جمال مطر مدير فني للرجال وأشرف الشافعي مدير فني آنسات ومعهم أماني جمال الدين وأحمد عبدالراضي وزياد الحصري وعمرو طلعت.
وتحتل مصر حاليًّا صدارة الترتيب العام للدورة بفارق كبير في عدد الميداليات عن البعثة الجزائرية صاحبة المركز الثاني.
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