مباراة بيراميدز والحرس بملعب بتروسبورت 30 اغسطس

قررت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة، إقامة مباراة بيراميدز امام حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كاس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 اغسطس الجارى بملعب بترو سبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب. الجارى بملعب بترو سبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب. وفى حالة انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل يلعب الفريقان وقتا اضافيا مدته نصف ساعة على شوطين، واذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز ويعتبر النادى المذكور اولا هو صاحب الزى الاساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة. اضافيا مدته نصف ساعة على شوطين، واذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز ويعتبر النادى المذكور اولا هو صاحب الزى الاساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة.

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