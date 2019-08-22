رئيس الاتحاد الليبى يشكر وزارة الداخلية واتحاد الكرة

قام السيد عبدالحكيم الشلمانى رئيس الاتحاد الليبى لكرة القدم بزيارة مبنى اتحاد الكرة بالجزيرة لتقديم الشكر للنائب ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد بعدما قدم الاتحاد كل التسهيلات للمنتخبات والفرق الليبية التى اختارت الملاعب المصرية لإقامة مبارياتها الدولية عليها. كل التسهيلات للمنتخبات والفرق الليبية التى اختارت الملاعب المصرية لإقامة مبارياتها الدولية عليها. كما تقدم بالشكر لوزارة الداخلية المصرية لما تقدمه من تسهيلات لتواجدهم فى بلدهم الثانى مصر من خلال المطارات وتأمين المباريات التى طرفها الجانب الليبى. لما تقدمه من تسهيلات لتواجدهم فى بلدهم الثانى مصر من خلال المطارات وتأمين المباريات التى طرفها الجانب الليبى. وصرح النائب ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد أن مصر بقيادتها السياسية هى الحاضنة لكل الشعوب العربية والأفريقية.

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