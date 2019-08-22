شاهد.. فيفا ينعي وفاة أجوجو

نعي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفاة الغاني جونيور أجوجو لاعب الزمالك ومنتخب غانا السابق، بعد صراع مع المرض، بعد إصابته بجلطة في المخ عام 2015.

ونشر الاتحاد الدولي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لأجوجو معلقًا " مهاجم منتخب غانا السابق جونيور أجوجو توفي صباح اليوم بعُمر

40 سنة".

وواصل " أجوجو سجل 12 هدف في 27 مباراة دولية خلال ذروة مسيرته بين عامي 2006 و 2009، كما لعب لفريق نونتنجهام فوريست الإنجليزي من 2006 إلى 2008 وسجل معه 20 هدف".