تعرف على تفاصيل اجتماع مندوب الفيفا مع اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة

علمت " الوفد "، تفاصيل اجتماع اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة مع مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا ".
وشهد الاجتماع حصول مندوب الفيفا علىتعهد من اللجنة بعدم خوض الانتخابات او شغل منصب فني او اداري داخل الاتحاد بعد انتهاء مدة تعيينهم مع تسليمهم خطاب التعيين حتى 31 يوليو المقبل، بجانب التاكيد على اجراء الانتخابات وتعديل اللائحة ومتابعة تطوير مشروع الهدف.
وتعقد اللجنة اجتماعها الاول يوم السبت المقبل يعقبه مؤتمر صحفي في مقر اتحاد الكرة.
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