برشلونة يحسم موقفه من يوفنتوس بشأن راكيتيتش

حسم فريق برشلونة الإسباني موقف الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط الفريق بشأن رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة الماركا الإسبانية علي تواجد اللاعب ضمن صفوف البلوجرانا ولن يغادر لأيفريق، وكانت آخر الفرق التي تريد ضم اللاعب يوفنتوس الإيطالي ورفضت إدارة الفريق في الفترة الماضية عروضاً من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع راكيتتش.
ويعتبر النجم الكرواتي عنصراً رئيسياً في صفوف الفريق الإسباني وأشارت الصحيفة إلي تمسك آرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني باللاعب وذلك جعل أمر رحيل اللاعب معقداً.
وانضم راكيتيتش إلي برشلونة في صيف 2014 قادماً من إشبيلية لمدة 5 سنوات مقابل 25 مليون يورو.
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