رياضة | المقاصة يختتم معسكر الإسماعيلية.. وميدو يشيد بالمباريات الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يختتم معسكر الإسماعيلية.. وميدو يشيد بالمباريات الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم فريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تدريباته ظهر اليوم بمعسكره المغلق بالإسماعيلية،

وقرر احمد حسام ميدو المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية غدا الجمعة ، علي ان يستأنف المران بعد غد السبت بالملعب الفرعي للدفاع الجوي بالقاهرة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر اقامتها الاربعاء المقبل ببرج العب في دور ال8 لبطولة كأس مصر .



وأشاد ميدو ، بمعسكر الاسماعيلية ومبارياته الودية وتحقيق العديد من المكاسب الفنية والبدنية ، وحالة الالتزام والانضباط لدي اللاعبين وتنفيذ التعليمات على الوجه الأكمل والوصول لأعلى درجات الانسجام والتفاهم .



وأوضح المدير الفني للمقاصة ، بأنه كان حريصا علي رفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية للاعبين ومنح الفرصة للجميع وتطبيق العديد من الجمل الخططية والتكتيكة خلال التدريبات واللقاءات الودية ، مشيرا بأنه ليس قلقا من نتائج المباريات الودية التى خاضها الفريق في ظل تحقيقه مكاسب بالجملة.



من جانبه كشف وليد هويدي ، مدير الكرة بالمقاصة ، بأن الفريق خاض مرانا خفيفا صباح اليوم بمعسكره بالإسماعيلية ، قبل عودته الى القاهرة ، وسينتظم اللاعبون في التدريبات السبت بعد الراحة القصيرة، موضحا ان ميدو ، يدرس السفر الى الاسكندرية مبكرا قبل مباراة الزمالك ب 48 ساعة للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب لزيادة التركيز وعدم اصابة اللاعبين بالارهاق والإجهاد.



وكان فريق المقاصة ، قد خاض 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية أمام المريخ والقناة والمصري ، انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة 1 – 1 في كل المباريات.