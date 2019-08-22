رياضة | 12 نجم يغيب عن الجولة الأولى من الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 12 نجم يغيب عن الجولة الأولى من الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ​الدوري الإيطالي​ لموسم 2019-2020 سيبدأ السبت المقبل بمواجهة ​يوفنتوس​ وبارما على ملعب تارديني وفي المساء سيواجه نابولي فيورنتينا.



وأفادت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية بأن 12 نجم سيغيبون عن الأسبوع الأول بسبب عقوبة الإيقاف في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي مع أنديتهم، واللاعبون هم: ​ماريو بالوتيلي​ نجم بريشيا و​ماركو روج نجم كالياري وماتيجوي نجم بريشيا وماركو باجاك نجم جنوى وفرانشيسكو مانيانيلي نجم ساسولو وفابيو دي باولي نجم سامبدوريا ودومينيكو بيراردي نجم ساسولو ويوزيب إليسيتش نجم أتالانتا ودي كارميني نجم هيلاس فيرونا وأليساندرو بوونجورنو نجم تورينو ولويجي فيتالي نجم هيلاس فيرونا وجوان أجوديلو نجم هيلاس فيرونا.