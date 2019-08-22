رياضة | عقوبة جديدة ضد باريس سان جيرمان بسبب نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبة جديدة ضد باريس سان جيرمان بسبب نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن عقوبة باريس سان جيرمان الفرنسي من ​لجنة الانضباط​ التابعة لاتحاد كرة القدم الفرنسي التي فرضها على النادي​ الفرنسي بسبب نجمه البرازيلي نيمار​ دا سيلفا.



وأفاد موقع لو 10 سبورت الفرنسي بأن لجنة الانضباط قررت فرض غرامة مالية تبلغ 2000 يورو بسبب تجاوزات جماهيره في مباراة أولمبيك نيم في الأسبوع الأول من الدوري الفرنسي.



ونشر الموقع الفرنسي بيان اللجنة التي أكدت فيه استخدام جماهير PSG الألعاب النارية بالإضافة إلى الهتافات واللافتات المسيئة في مدرجات ملعب حديقة الأمراء.



وأشار الموقع الفرنسي إلى أن جماهير باريس سان جيرمان رفعت لافتة طالبت فيها بطرد نيمار من النادي كما وجهت ألفاظاً مسيئة بحق النجم البرازيلي الذي يرغب في الرحيل عن الفريق والعودة إلى برشلونة الإسباني.