رياضة | لاسارتي داخل النادي الأهلي للحصول على باقي مستحقاته

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ظهر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس داخل مقر النادي بالجزيرة

كما رافقة مساعديه أليخاندرو وسباستيان، وذلك للحصول على مستحقاتهم المالية، بعدما قرر مسؤلو النادي توجيه الشكر لهم، على الفترة الماضية.

ويحق للمدير الفني الحصول على مبلغ 240 ألف جنية كشرط جزائي بعد فسخ التعاقد من جانب النادي، بالإضافة إلى 80 ألف دولار لمساعديه.