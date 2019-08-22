رياضة | إتحاد الكرة يدرس تطبيق الـ "VAR" في الدوري الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إتحاد الكرة يدرس تطبيق الـ "VAR" في الدوري الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، التقدم بطلب للاتحاد الدولي"فيفا"، لتطبيق تقنية الفيديو "VAR"، بالدوري العام للموسم الجديد.

ويأتي طلب الجبلاية، لتقنين أخطاء التحكيم بمباريات الدوري، بالرغم من النفي المسبق بعدم استقدام التقنية بسبب التكلفة العالية والباهظة لتوفيرها.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الخماسية اجتماعا يوم السبت المقبل لمناقشة الأمر، بالإضافة لعدة ملفات أهمها تعيين المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بالمرحلة المقبلة.