رياضة | الأهلي يرفض الإعتماد على شركات تسويق لجلب مدير فني جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض الإعتماد على شركات تسويق لجلب مدير فني جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الإعتماد على ترشيحات شركة التسويق الخاصة بكريستيان إيميل بخصوص التعاقد مع المدير الفني الجديد.

و قرر مجلس الإدارة الإعتماد على ملفات السير الذاتية التي يتم تجميعهم من قبل مدير التعاقدات أمير توفيق.

و كان قد اقال مجلس ادارة الأهلي المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي بعد خروجه من الكأس عقب الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد.