رياضة | فحص طبي لرمضان صبحي ومحمد هاني لتحديد موقفهما من مباراة إطلع بره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص طبي لرمضان صبحي ومحمد هاني لتحديد موقفهما من مباراة إطلع بره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع محمد هاني ورمضان صبحي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي مساء اليوم على هامش مران الفريق استعدادا لمواجهة إطلع بره الجنوب السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت، في الإطمئنان على اللاعبين، خاصة بعد غيابهم عن مران الأمس والاكتفاء بالتدريبات التأهيلية.

ويلتقي الأهلي إطلع بره الجنوب سوداني، مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.