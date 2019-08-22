رياضة | الطويلة يترأس لجنة من الجمعية العمومية للاجتماع مع الأوليمبية ووزارة الرياضة

قامت أندية الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، بتفويض لجنة لمقابلة وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا".

ويترأس اللجنة محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، بالإضافة لكلا من اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، وهرماس رضوان رئيس نادي بنى عبيد، وعلي سليم رئيس نادي بنى سويف، وأحمد مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت، ورحمي حجازي رئيس نادي الأقصر.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا مع وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية من أجل الاعتراض على تعيين الاتحاد الدولي لكرة القدم، لجنة خماسية مؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة، خاصة وأن الأمر مخالف للائحة النظام الأساسي للجبلاية.

وكان الفيفا أعلن عن تعين لجنة خماسية لإدارة شؤون الجبلاية، حتى إجراء انتخابات عام 2020، على أن يكون عمرو عبدالحق رئيسا، وجمال محمد علي نائبا له، وعضوية لمحمد فضل وسحر عبدالحق.