شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفني يقترب من مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب أيمن حفني، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من الانتقال لفريق مصر المقاصة بعد تلقيه عرضاً رسمياً من النادي الفيومي بناء على رغبة أحمد حسام ميدو لضمه.

واكد «حفني» أنه عقد جلسة مع مرتضى منصور، رئيس النادي، طالبه خلالها بالموافقة على رحيله لخوض تجربة جديدة، مؤكداً أنه حصل على وعد منه بالموافقة على رحيله للحصول على فرصة مع المقاصة لاسيما وأن ميتشو المدير الفني أبلغه بالموافقة على رحيله أيضاً بناء على رغبته.