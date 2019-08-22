شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصري لألعاب القوى يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد المنتخب المصري لألعاب القوى برئاسة الدكتور سيف الله شاهين، رئيس الاتحاد، للسفر إلى المغرب في الثالث والعشرين من أغسطس الجاري، وذلك استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة بمدينة الرباط، في الفترة من ٢٦ وحتى ٣٠ من اغسطس الجاري.

وصرحت المتحدث الإعلامي للاتحاد نانسي احمد، بأن البعثة تتكون من رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة، فكري العكل، وإداري البعثة وعضو مجلس الإدارة، مجدي عبدالبديع، بالإضافة إلى خمسة مدربين و١٦ لاعب يشاركون في سباقات رمي الرمح، ورمي الجلة، وإطاحة المطرقة، وقذف القرص، والوثب الطويل و٣٠٠٠متر موانع، و٨٠٠ متر عدو.

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كما تشارك ١٣ لاعبة في منافسات الوثب الطويل، والوثب العالي، والقفز بالزانة، والوثب الثلاثي، ورمي الرمح، وقذف القرص وإطاحة المطرقة، و١٠٠ متر، و٢٠٠ متر، و٤٠٠ متر عدو، و١٠٠ متر حواجز.

وتتسم البطولة بالمنافسة القوية حيث تشارك في البطولة ٥٠ دولة أفريقية على رأسهم المغرب، وتونس، والجزائر وجنوب إفريقيا، وغانا وكينيا واثيوبيا.

وقد أكد رئيس الاتحاد الدكتور سيف الله شاهين، على ثقته في اللاعبين، وأنه يتمنى أن تحقق البعثة النتائج المرجوة خاصة وأنها تشمل أبطال حصدوا العديد من الميداليات، وحققوا بطولات كثيرة، حيث استطاع بعضهم التأهل لبطولة العالم مثل مصطفى الجمل، ومصطفى عمرو، وسالم محمد، ويتوقع أن يتأهل آخرون خلال دورة الألعاب الإفريقية لبطولة العالم وأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.