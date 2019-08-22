شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يواصل انتصاراته في بطولة العالم للناشئين بالفوز على الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة اليوم الخميس فوزه الثانى على التوالى في بطولة العالم تحت 19 عامًا التي انطلقت امس في تونس وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري وذلك على حساب منتخب الأرجنتين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وجاءت نتائج الأشواط 25-23 و25-16 21-25 و25-12.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز أمس على المنتخب الالماني في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات بثلاثة اشواط مقابل شوطين ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانب المنتخب الوطني منتخبات اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.

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