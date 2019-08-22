شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي اليابان» يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى ريـال مايوركا والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الياباني الشاب، تاكيفوسا كوبو، لاعب ريـال مدريد الإسباني للكشف الطبي الآن في مايوركا تمهيدًا لانتقاله إلى ريـال مايوركا على سبيل الإعارة.

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وكان صاحب الـ 18 عامًا، والذي يطلق عليه لقب «ميسي اليابان»، قد انتقل إلى ريـال مدريد هذا العام، ورغم ظهوره بشكل طيب في الموسم التحضيري إلا أن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان طالب الإعلام والجماهير بالصبر عليه، مفضلًا بقائه مع فريق الشباب، الكاستيا، تحت قيادة راؤول جونزاليس، قبل الموافقة على إعارته لريـال مايوركا لاكتساب الخبرات.

وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن اللاعب سينضم إلى ريـال مايوركا على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، ليلعب تحت قيادة المدير الفني فيسينتي مورينو.

ونجح ريـال مايوركا في العودة لليجا الإسبانية هذا الموسم كما استطاع تحقيق الفوز في أول مبارياته بهدفين لهدف على إيبار.