دولة البحرين تستضيف مباراة السعودية واليمن في تصفيات مونديال 2022

الخميس 22 أغسطس 2019

كتب على احمد

أعلن الاتحاد السعودى لكرة القدم، اليوم، الخميس، أن الاتحاد الآسيوى اعتمد استاد البحرين الوطنى ملعبًا للمباراة التي تجمع منتخبى اليمن والسعودية ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



وكتب الحساب الرسمى لمنتخب السعودية على "تويتر"، "بداية الطريق نحو المونديال من البحرين، الاتحاد الآسيوى يعتمد استاد البحرين الوطنى ملعباً لمباراة المنتخب الوطنى الأول أمام منتخب اليمن يوم 10 سبتمبر ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023".

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وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 عن وقوع منتخب السعودية فى المجموعة الرابعة مع منتخبات أوزبكستان، فلسطين، اليمن، سنغافورة.

ويفتتح منتخب السعودية مشواره بمواجهة اليمن في العاشر من سبتمبر المقبل، قبل أن يواجه سنغافورة فى الجولة الثانية من التصفيات فى العاشر من أكتوبر المقبل، وتلعب السعودية مع فلسطين يوم 15 من الشهر ذاته قبل أن يواجه أوزبكستان يوم 14 نوفمبر المقبل.

ويلتقى منتخب السعودية مع اليمن فى بداية جولة الإياب من التصفيات يوم 26 مارس 2020، قبل أن يواجه سنغافورة يوم 31 من الشهر ذاته، كما يلعب مع فلسطين وأوزبكستان يومى 4 و9 يونيو 2020.