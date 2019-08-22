مالا تعرفه عن أجوجو مهاجم غانا والزمالك المصري السابق الذي وافته المنية اليوم

الخميس 22 أغسطس 2019

كتب محمد عبد العزيز

توفي المهاجم السابق لمنتخب غانا والزمالك السابق جونيور أجوجو عن عمر يناهز الأربعين، حيث تعرض المهاجم الغاني لسكتة دماغية في عام 2015 مما جعله يعاني من الوهن بعد عامين فقط من اعتزاله اللعب.



وفقا لعدد من التقارير في غانا ، وافته المنية في لندن صباح يوم الخميس، حيث قام وكيل أعماله سيف روبي بالتغريد: "سمعت للتو الأخبار التي تفيد بأن أحد زبائني الأوائل على الإطلاق قد توفي جونيور أجوجو. لا يزال لا أصدق ذلك. إحدى أكثر لحظاتي فخوراً في كرة القدم هي رؤيته يحطم AFCON في غانا".

كان أجوجو نجمًا في المنتخب الوطني خاصة لكأس الأمم الأفريقية لعام 2008 الذي استضافته غانا.

سجل 12 هدفا في 27 مباراة دولية خلال ذروة حياته المهنية بين عامي 2006 و 2009.

استمتع أجوجو بأفضل فترات حياته المهنية مع فريق نوتنغهام فورست الإنجليزي بين عامي 2006 و 2008 ، حيث سجل أكثر من 20 هدفًا للنادي.

لقد فتح مشاكله الصحية في مقابلة مع بي بي سي العاطفية بعنوان "بلا كلام" قبل عامين ، وناقش معركته لاستعادة كلامه.

كنت أركض مع كلبي. كنت أعود للمنزل. كنت بالقرب من فندق ماريوت وحدثت السكتة الدماغية.

"عندما استيقظت كنت في المستشفى مع أمي. لم استطع الكلام كنت في حالة سيئة.

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"لقد كانت لدي أفكار ، لكنني كنت مثل أين صوتي. كنت في حيرة يا رجل ".

في ذلك الوقت ، ورد أنه كان يعيش في لندن مع والدته وكلبه ، بطانية ، في شقة وصفها بأنها مزار لمهنته.

"أنا حي. أنا بخير. وقال في البرنامج مشيراً إلى القمصان على الحائط "هيا بنا إلى أيام كرة القدم الخاصة بي".

بدأ أجوجو مسيرته مع شيفيلد وينزداي خلال فترة وجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث لعب مباراتين مع النادي ، قبل أن يقضي فترة في الولايات المتحدة.

عاد إلى إنجلترا مع QPR في عام 2002 ثم انتقل إلى برانيت ، وحقق 19 هدفًا في 39 مباراة ليحقق الانتقال إلى بريستول روفرز.

كان مع روفرز الذي لعب دور البطولة مع أكثر من 40 هدفا في ثلاثة مواسم ، وكسب انتقاله إلى فورست واطلاق النار عليهم في البطولة.

سجل 13 هدفًا بعد حصولهم على ترقية من البطولة الأولى من دوري الدرجة الأولى قبل بيعها للزمالك في عام 2008.

أنهى حياته المهنية في اسكتلندا ، حيث تم توقيعه من قبل رئيس فورست السابق كولن كالديروود في هيبرنيان في صفقة لمدة عام في يوليو 2011.

وسجل أغوجو مرة واحدة في 14 مباراة قبل اعتزاله في نهاية الموسم.

على الصعيد الدولي ، سجل هدف الفوز لغانا في دور الثمانية لكأس إفريقيا للأمم 2008 ضد نيجيريا وكان جزءًا أساسيًا في المركز الثالث.