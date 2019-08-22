دولة الكويت تتقدم بطلب استضافة كونجرس الاتحاد الآسيوى للصحافة الرياضية 2020

الخميس 22 أغسطس 2019

كتب على احمد

تستضيف العاصمة الماليزية "كوالالمبور" اجتماع كونجرس الاتحاد الآسيوى للصحافة الرياضية، الذى سيعقد يومى 27 و28 من شهر أغسطس الجارى.



ويغادر وفد الكويت برئاسة رئيس الاتحاد الآسيوى للصحافة الرياضية سطام السهلى، وعضوية محمد الصالح وديما خالد وسعود سعد البلاد غدا، الجمعة، إلى كوالالمبور لحضور اجتماع الكونجرس.

ويتقدم وفد الكويت بملف استضافة اجتماع كونجرس الاتحاد الآسيوي الذى سيقام العام المقبل (2020)، والذى يتنافس مع ملفات دول الإمارات وكوريا الجنوبية ونيبال.

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ومن المقرر أن يتم اختيار الدولة التى ستستضيف الكونجرس المقبل (2020)، بالتصويت بين أعضاء كونجرس الاتحاد الآسيوى للصحافة الرياضية.

يذكر أن جدول أعمال كونجرس الاتحاد الآسيوى للصحافة الرياضية الذى تستضيفه كوالالمبور سيتضمن العديد من البنود، فى مقدمتها عقد دورات وإقامة ورش عمل للصحفيين والمصورين، والتي تهدف في المقام الأول للارتقاء بالصحفيين والمصورين بصفة خاصة، والصحافة الرياضية فى القارة الآسيوية بصفة عامة، علما بأن الاتحاد عمل على إقامة اجتماع الكونجرس بشكل سنوية.

وأكد عضو وفد الكويت محمد الصالح أنه تم إعداد ملف شامل لاستضافة اجتماع كونجرس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية (2020)، والذى يتضمن جميع المعلومات الخاصة بالإمكانيات التي تقدمها دولة الكويت من أجل ضمان نجاح الفعاليات وتحقيق الأهداف المرجوة للدول الآسيوية فيما يخص الارتقاء بالصحافة الرياضية، والتى تواجه منافسة شرسة.

وأضاف، "نعلم أن المنافسة مع ملفات الإمارات وكوريا الجنوبية ونيبال ستكون شرسة، لكنها تبقى منافسة شريفة، خصوصا أن الدول الأربع حريصة على نجاح فعاليات الكونجرس، وحريصة أيضا على الارتقاء بالصحفيين والصحافة الرياضية".

وشدد الصالح على أن الكويت جاهزة لاستضافة اجتماع الكونجرس، والذي سيأتي تأكيدا على استعادة الصحافة الرياضية الكويتية مكانتها ودورها الفعال والرائد فى القارة الآسيوية، بعد رفع تعليق نشاط الرياضية الكويتية على المستوى الخارجى مؤخراً.