رونالدو يكشف تفاصيل لأول مرة: أرسنال طلبني قبل اليونايتد.. وتلقيت عروض برشلونة وريال مدريد

الخميس 22 أغسطس 2019

رونالدو

كتب محمد عبد العزيز

كشف كريستيانو رونالدو عن استعداده للانضمام إلى آرسنال حتى اختطف مانشستر يونايتد هذه الخطوة بعد مباراة ودية.



أكد رونالدو أنه التقى مع أرسين فينجر في أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، بعد أن وصل إلى صفوف سبورتنج ، وكان مستعدًا للانضمام إلى المدربين.

كما كان ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان حريصين على المعجزة الشابة لكن أرسنال بدا أنه فاز بالسباق ، حتى لعب سبورتينج يونايتد في مباراة ودية وأُعجب السير أليكس فيرجسون في سحره.

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في مقابلة مع محطة التلفزيون البرتغالية TVI ، قال رونالدو: "كانت هناك اتصالات مع العديد من الفرق الأخرى ، فالنسيا على سبيل المثال كان واحد منهم.

التقيت مع أرسين فينغر وكنت على وشك الذهاب إلى أرسنال. لقد تحدثت إلى برشلونة وريال مدريد وإنتر أيضًا ، لكن بعد المباراة الودية ضد مانشستر يونايتد ، الذي كان مهتمًا بالفعل ، أصبحوا أكثر اهتمامًا وأسرعوا في المفاوضات ووقعوني. "

سرعان ما أنهى يونايتد الصفقة ، مع إصرار غاري نيفيل الذي عانى من وقت عصيب ضد الجناح ، وجعل رونالدو أغلى مراهق في تاريخ كرة القدم البريطانية.

أصبح رونالدو هو الأحدث في سلسلة طويلة من الشباب الذين وقعوا مع فينغر على أرسنال وكانوا سيصبحون نجومًا بارزين في اللعبة في مكان آخر.

ليونيل ميسي ، زلاتان إبراهيموفيتش ، نجولو كانتي ، بول بوجبا ، جيانلويجي بوفون ، وقبل موسمه الأخير في القيادة ، كايليان مباب هي من بين أكثر الشخصيات المفقودة.